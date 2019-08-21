الباحة موعودة بفرص ومنتجات سكنية ملائمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس الباحة

استقبل أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بمكتبه أمس مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة حمود القحطاني يرافقه عدد من المسؤولين بالفرع.

وفي بداية اللقاء رحب بالقحطاني ومرافقيه، متمنيا لهم التوفيق في خدمة المنطقة. بعد ذلك قدم القحطاني تقريرا عن أعمال ومنجزات فرع الإسكان بالمنطقة والخدمات المقدمة للأهالي، كما قدم تقريرا عن برنامج الإسكان التنموي بالباحة.

ونوه أمير الباحة بالدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لبرامج الإسكان المتعددة بالمنطقة.من جانبه أكد القحطاني، أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من الفرص والمنتجات السكنية الملائمة، معربا عن شكره لأمير المنطقة على متابعته وحرصه على كل ما من شأنه خدمة المواطنين.