أمير مكة يستعرض خطط التطوير الشامل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، المستشار في الديوان الملكي رئيس اللجنة التنفيذية لهيئة تطوير المنطقة المهندس إبراهيم السلطان. واستمع الفيصل خلال اللقاء إلى شرح عن الخطط المستقبلية والهادفة لتحقيق التطوير الشامل في المجالات كافة، وتوفير احتياجات محافظات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة. فيما هنأ السلطان أمير المنطقة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام، والذي جاء بتوفيق الله ثم بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين من إمكانات، والمتابعة الدائمة لأمير مكة لكل الأعمال والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.



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