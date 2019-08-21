أمير عسير يطلع على برامج الأولمبياد الوطني للأيتام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبها اطلع أمير منطقة عسير تركي بن طلال على برامج وفعاليات الأولمبياد الوطني الثاني للأيتام الذي تستضيفه مدينة أبها هذه الأيام ضمن روزنامة فعاليات صيف عسير. وأعرب خلال استقباله أمس الأول مدير عام جمعية «آباء» بالمنطقة، المشرف العام على الأولمبياد، الدكتور سعد آل عمرو عن شكره للعاملين كافة على جهودهم في تنظيم الأولمبياد الذي يهدف إلى الاهتمام بأبناء الوطن من هذه الفئة الغالية وتنمية مهاراتهم ومواهبهم. وقدم آل عمرو لمحة عن تفاصيل الفعالية وأهدافها التي تقام للسنة الثانية على التوالي في المنطقة.



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