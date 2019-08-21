الرئيس الفلبيني يشكر المملكة على اهتمامها بمواطنيه المقيمين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - مانيلا

استقبل رئيس جمهورية الفلبين رودريغو روا دوتيرتي في القصر الرئاسي بمانيلا أمس رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ والوفد المرافق الذي يزور جمهورية الفلبين حاليا، بحضور رئيس مجلس النواب في جمهورية الفلبين آلان بيتر كاييتانو.

ورحب رئيس الفلبين في بداية الاستقبال برئيس مجلس الشورى والوفد المرافق، مقدما تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، مؤكدا متانة العلاقات الفلبينية السعودية.

وأعرب الرئيس رودريغو دوتيرتي عن شكره لحكومة المملكة العربية السعودية على اهتمامها بالمواطنين الفلبينيين المقيمين بالمملكة، والحرص على تيسير شؤون حياتهم المعيشية والعمالية.

كما رحب الرئيس الفلبيني برجال الأعمال السعوديين والمستثمرين للمساهمة في دفع عجلة التنمية في الفلبين، معربا في الوقت نفسه عن استعداد بلاده لتحفيز رجال الأعمال الفلبينيين للمساهمة والمشاركة في مشاريع التعدين السعودية.

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وقدم الرئيس دوتيرتي شكره العميق على مواقف المملكة الداعمة لجمهورية الفلبين في الأمم المتحدة وتصويتها ضد مشروع اتهام الفلبين بانتهاك حقوق الإنسان، إضافة لدعمها المشاريع التنموية لإعادة إعمار مدينة مراوي في منطقة مينداناو الفلبينية.

من جانبه نقل الدكتور عبدالله آل الشيخ خلال الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين له، وتمنياتهما لجمهورية الفلبين حكومة وشعبا دوام التقدم والازدهار.

وعبر رئيس مجلس الشورى عن شكره وتقديره على حسن الاستقبال والضيافة، مؤكدا أن زيارته لجمهورية الفلبين تأتي في إطار اهتمام المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين بتوطيد العلاقات مع الدول الصديقة وتعزيز العلاقات بين مجلس الشورى ومجلس النواب الفلبيني.

كما جدد التأكيد على اهتمام حكومة المملكة بكل الجوانب الخاصة بالجالية الفلبينية العاملة في المملكة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.