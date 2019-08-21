- 1/3
- 2/3
- 3/3
أدى التماس في مكيفات مسجد في حي الربوة بتيماء، مساء اليوم، لحدوث حريق في كامل محتوياته الداخلية، وقد قدرت لجنة مشكّلة من ثلاث جهات حكومية بينها إدارة المساجد؛ أضراره بما يقارب ٧٥ ألف ريال.
وجاء الحريق الذي باشرته فرق من الدفاع المدني، على كامل محتويات المسجد من الأجهزة الصوتية ومكيفات سبيلت والموكيت وأفياش كهرباء ودواليب خشب.
وقال المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك، الشيخ عبدالله بن نشاط السبيعي، لـ"الخليج 365": إن الحريق عبارة عن التماس كهربائي بجهازي تكييف، ولله الحمد لم يكن هناك أضرار بشرية، وقد تم تكليف الإدارة الهندسية بالفرع للوقوف على المسجد، وإعداد تقرير متكامل عن الأضرار والاحتياج.
وأضاف: "تم توجيه إدارة المساجد بتيماء باتخاذ إجراءات السلامة وإغلاق المسجد تمامًا حتى إعادة تهيئة.
وقدم "السبيعي" شكره لوزير الشؤون الإسلامية ولنائبه؛ على المتابعة وطلب الرفع لمقام الوزارة بتقرير مفصل عن وضع المسجد واحتياجاته.
21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440 09:27 PM
مدير "إسلامية تبوك": وجهنا بإغلاق المسجد حتى إعادة تهيئتهحريق يلتهم كامل محتويات مسجد في تيماء بسبب التماس كهربائي
أدى التماس في مكيفات مسجد في حي الربوة بتيماء، مساء اليوم، لحدوث حريق في كامل محتوياته الداخلية، وقد قدرت لجنة مشكّلة من ثلاث جهات حكومية بينها إدارة المساجد؛ أضراره بما يقارب ٧٥ ألف ريال.
وجاء الحريق الذي باشرته فرق من الدفاع المدني، على كامل محتويات المسجد من الأجهزة الصوتية ومكيفات سبيلت والموكيت وأفياش كهرباء ودواليب خشب.
وقال المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك، الشيخ عبدالله بن نشاط السبيعي، لـ"الخليج 365": إن الحريق عبارة عن التماس كهربائي بجهازي تكييف، ولله الحمد لم يكن هناك أضرار بشرية، وقد تم تكليف الإدارة الهندسية بالفرع للوقوف على المسجد، وإعداد تقرير متكامل عن الأضرار والاحتياج.
وأضاف: "تم توجيه إدارة المساجد بتيماء باتخاذ إجراءات السلامة وإغلاق المسجد تمامًا حتى إعادة تهيئة.
وقدم "السبيعي" شكره لوزير الشؤون الإسلامية ولنائبه؛ على المتابعة وطلب الرفع لمقام الوزارة بتقرير مفصل عن وضع المسجد واحتياجاته.
، حريق يلتهم كامل محتويات مسجد في تيماء بسبب التماس كهربائي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر حريق يلتهم كامل محتويات مسجد في تيماء بسبب التماس كهربائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.