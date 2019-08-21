

كابول 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واس

قتل جنديان أمريكيان في أفغانستان.

وأفاد بيان لحلف شمال الأطلسي في أفغانستان اليوم أنّ الجنديين قتلا في عملية من غير تفاصيل عنها.

// انتهى //

21:31ت م

0182





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مقتل جنديين أمريكيين في أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.