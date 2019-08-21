أول تغريدة لـ طارق الأحمري المتحدث باسم التعليم الجامعي

2019-08-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال طارق الأحمري المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي في أول تغريدة له بعد تعيينه في هذا المنصب: “تحقيقًا لتعزيز التواصل مع منسوبي التعليم الجامعي والمجتمع وكافة وسائل الإعلام، هنا حساب المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي، وآمل أن يحقق طموحاتكم وتطلعاتكم، ومعرفة كل ما يستجد عن الوزارة”.

Advertisements

وكان وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قد قرر اليوم تكليف متحدثين اثنين للتعليم بالوزارة أحدهما مختص بشؤون التعليم الجامعي وآخر مختص بشؤون التعليم العام، حيث أصدر “آل الشيخ ” قرارًا بتكليف ابتسام حسن الشهري كمتحدثة رسمية باسم التعليم العام، وطارق عبدالله الأحمري متحدثًا رسميًّا باسم التعليم الجامعي.

يذكر أن طارق الأحمري حاصل على درجة الماجستير من جامعة ولاية ميتشجن الأمريكية، وحاصل على بكالوريوس مع مرتبة الشرف من جامعة الملك سعود في تخصص العلاقات العامة، ومتخصص في العلاقات العامة، وعضو هيئة تدريس بجامعة الملك سعود، كلية الآداب- قسم الإعلام.

وحضر الأحمري أكثر من ٩٠ دورة في مجال الإعلام والإدارة والعلاقات العامة، وعمل في أربع جهات، وزارة الشؤون الاجتماعية، عمادة تطوير المهارات، وكالة المشاريع ثم قسم الإعلام حاليًّا.