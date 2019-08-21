حساب المواطن يوضح إجمالي المبالغ المودعة في حسابات المستفيدين

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حساب متابعات الخليج 365 يوضح إجمالي المبالغ المودعة في حسابات المستفيدين
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365، سلطان القحطاني، أن مجموع المبالغ المودعة للمستفيدين من البرنامج منذ انطلاقه حتى العاشر من أغسطس الجاري، بلغت 50 مليار ريال.
وأضاف أن إجمالي مبالغ التعويضات المدفوعة بأثر رجعي من الدفعة الأولى إلى الدفعة الـ21 (شهر أغسطس) أكثر من 370 مليون ريال.
وتابع القحطاني قائلًا: “إن أرباب الأسر الذين حصلوا على الدفعة الأخيرة 2.2 مليون رب أسرة، لديهم 8.7 مليون تابع، فيما بلغ عدد المستقلين 1.5 مليون مستفيد، منهم 781 ألف مستفيدة مستقلة، و718 ألف مستفيد مستقل”.
يذكر أن برنامج حساب متابعات الخليج 365 أودع قبل أيام 2.6 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة الـ21 لشهر أغسطس من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة أكثر من 14.5 مليون ريال.
وقد بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83% متخطيًا عددهم حاجز الـ12.5 مليون مستفيد وتابع، فيما بلغ إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج حتى الدفعة الحالية أكثر من 50 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ21 دفعة أكثر من 370 مليون ريال.
وأفاد المتحدث الرسمي بأنه يمكن للمستفيد الإضافة أو التعديل على البيانات كتغيير رقم الجوال أو كلمة المرور، وذلك بالدخول على صفحته الخاصة بالموقع والضغط على أيقونة بيانات المستفيد عبر الرابط هنا.
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