شكرا لقرائتكم خبر عن استحداث «وحدة مناظير الرئة» بمدينة الملك عبدالله الطبية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

استحدثت وزارة الصحة ممثلة في مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، ولأول مرة على مستوى مستشفياتها بالمنطقة الغربية، والثاني علي مستوي المملكة، وحدة تختص بمناظير الرئة التداخلية، للتشخيص والمساهمة في علاج أورام الرئة، لتكون مرجعاً تخصصياً بتقديم هذه الخدمة الطبية.

ويأتي استحداث الوحدة دعماً لقسم الأمراض الصدرية لتقديم خدمات تخصصية بالتكامل مع الوحدات الموجودة حالياً، وهي وحدة أمراض تليفات الرئة، وارتفاع ضغط في الشريان الرئوي، وكذلك وحدة طب أمراض النوم.

وتم إجراء تشخيص لخمس حالات كانت تعاني من أورام في الغدد الليمفاوية الصدرية، بأخذ عينات من هذه الغدد عن طريق ما يسمى «إبرة وانق»، مما ساهم في تجنب التدخل الجراحي التشخيصي لمثل هذه الحالات، وسرَّع من عملية الشفاء وتقليل وقت بقاء المريض في المستشفى وتوفيره لحالات أخرى.