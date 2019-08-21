3 حكام يحصلون على C المبارزة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نال حكام المبارزة تركي العنزي وخالد صدقة وتركي المطيري الدرجة C في التحكيم التي تمكنهم من إدارة مواجهات بطولات الاتحاد الآسيوي، وذلك بعد اجتيازهم الاختبارات التي أجريت على هامش منافسات بطولة الجولة الآسيوية التي اختتمت أمس الأول في تايبيه.

وشارك الحكام الثلاثة في إدارة بعض مواجهات البطولة الآسيوية ضمن التطبيق العملي، إضافة إلى الاختبارات النظرية في قانون تحكيم لعبة المبارزة.