اتحاد الطائرة يحدد فترة انتقال اللاعبين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض حدد الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الفترة الزمنية لانتقال اللاعبين السعوديين فوق سن 28 سنة للموسم 1440 - 1441، وذلك بناء على اللائحة الصادرة منه. Advertisements وستكون فترة استقبال أسماء اللاعبين من اليوم الخميس وحتى 12 سبتمبر المقبل. وسيتم إعلان أسماء اللاعبين المتقدمين للانتقال خلال الفترة من 15ـ 17 سبتمبر، فيما سيتم تقديم طلبات الأندية الراغبة في انتقال اللاعبين إليها خلال الفترة من 18ـ 29 سبتمبر. وتم تحديد الفترة من 29 سبتمبر وحتى 9 أكتوبر كمهلة تقديم النادي الأصلي خطابا للاتحاد برغبته الاحتفاظ باللاعب مع تقديم شيك مصرفي بقيمة 50% وشيك بقيمة 5% رسم العقد الخاص للاتحاد على ألا يتجاوز مبلغ (10000ريال), وسيتم صدور موافقة الاتحاد على تسجيل اللاعبين خلال الفترة من 9 ـ 13 أكتوبر، وبإمكان اللاعبين المتقدمين إرسال طلب الانتقال على البريد الالكتروني (infosaudivb.org) أو تقديمه بشكل شخصي للاتحاد.



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