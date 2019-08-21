سلة الأخضر تواجه عمان في الخليجية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة يلتقي المنتخب السعودي لكرة السلة للشباب اليوم مع نظيره العماني في ثالث مبارياته بالبطولة الخليجية الـ 17 للشباب لكرة السلة التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة. وتعد المباراة مرحلة مهمة للمنافسة على اللقب إذ يسعى الأخضر لتحقيق فوزه الثالث على التوالي والاقتراب بشكل كبير من اللقب، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على قطر والإمارات، إذ ستحدد المباراة بشكل كبير من سينافس المنتخب البحريني على اللقب.



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