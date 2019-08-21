اليونان: لن نسمح بمرور الناقلة الإيرانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد نائب وزير خارجية اليونان، ميلتياديس فارفيتسيوتيس، أن اليونان لا تريد الإضرار بعلاقاتها مع أمريكا، لذلك "لن تؤيد" مرور ناقلة النفط الإيرانية التي تم الإفراج عنها بعد احتجازها في إقليم جبل طارق التابع للتاج البريطاني، للاشتباه في انتهاكها العقوبات ضد سوريا، على الرغم من أنه لم تتضح طبيعة عواقب ذلك على الناقلة.

وتسبب احتجاز الناقلة "أدريان داريا 1" (جريس 1 سابقا) في نزاع دبلوماسي بين إيران وبريطانيا بعد احتجازها قبالة سواحل إقليم جبل طارق لقيامها بنقل نفط إيراني إلى سوريا في انتهاك للعقوبات المفروضة من جانب الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تصل الناقلة الأحد المقبل لليونان، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت حقا ستتوجه إلى هناك ولم تطلب بعد إذنا للرسو.