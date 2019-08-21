30 مليون ريال مكافآت لطلاب وطالبات عسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اعتمدت إدارة تعليم منطقة عسير صرف 30.5 مليون ريال، تمثل مكافأة الطلاب والطالبات في المدارس النائية، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، والمستحقين والمستحقات لبدل الاغتراب عن ذي الحجة لعام 1439، ومحرم وصفر وربيع الأول للعام الحالي 1440.

وأوضح مدير الشؤون الإدارية والمالية تركي البكري أنه جرى إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين، بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة، فيما دعا الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من الإيداع.