وصول 257,401 حاج إلى المدينة المنورة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أدائهم مناسك الحج حتى أمس الأول 257.401 حاج، وفقا للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.

وبينت الإحصائية أن 108.500 حاج غادروا المدينة في طريقهم إلى بلدانهم خلال الأيام الماضية، في حين بلغ إجمالي عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى أمس الأول 148.885 حاجا، غالبيتهم من الجنسية الباكستانية.