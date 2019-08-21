ضبط شابين سلبا نقود وممتلكات سائقي أسر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض أطاحت الجهات الأمنية في منطقة الرياض بشابين سعوديين في عقدهما الثاني من العمر اقتحما غرف سائقين بالمنازل وسلبا ما بحوزتهم من نقود وممتلكات ومفاتيح للمركبات تحت تهديد السلاح. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة في بيان أمس أنه في تمام السادسة من مساء الاثنين الموافق 1440/‏12/‏18، باشرت الأجهزة الأمنية بلاغات متوالية عن اقتحام شخصين لغرف سائقين بالمنازل وسلب ما بحوزتهم، وتمركزت معظم الجرائم بأحياء شمال العاصمة الرياض، نتج عن إحداها إصابة سائق خاص بعيار ناري بالفخذ، مشيرا إلى أن دوريات الأمن بعد تطويق المنطقة وإجراء المسح الأمني الميداني فيها، تمكنت من رصد المتهمين في ذلك ومتابعتهما وتضييق الخناق عليهما والقبض عليهما، وهما مواطنان كلاهما في العقد الثاني من العمر، حيث جرى إيقافهما واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقهما.



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