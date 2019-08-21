إغلاق 11 منشأة ومخالفة 254 محلا تجاريا في جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

أغلقت أمانة محافظة جدة ممثلة في وكالة البلديات الفرعية 11 منشأة، وخالفت 254 محلا تجاريا ضمن 322 زيارة نفذتها الفرق الرقابية، على المنشآت الغذائية الواقعة على الطرق السريعة ضمن نطاق محطات الوقود ومحلات بيع الأسماك على طريق المدينة المنورة التي تقدم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني أنه ضمن الجهود المستمرة لحماية أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان وزوار المحافظة وحفاظا على الصحة العامة، كثفت الأمانة جولاتها اليومية خلال الفترة الماضية على المنشآت الغذائية خاصة تلك التي تقع على الطرق السريعة، مبينا أنه جرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المحلات والمنشآت المخالفة.

وقدمت أمانة جدة الشكر لسكان المحافظة على إسهامهم في الحد من المخالفات البلدية بأشكالها كافة، من خلال التبليغ عنها عبر التواصل مع قنوات الأمانة الرسمية «عمليات الأمانة 940، والمستكشف الجغرافي، وتطبيقات الأمانة» على الأجهزة الذكية.