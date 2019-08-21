اعتماد مجمع الأمل بتبوك مركزا تدريبيا لبرنامج الطب النفسي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مجمع الأمل للصحة النفسية بتبوك، مركزا تدريبيا لبرنامج الطب النفسي، وذلك لمدة عامين يحصل المتدرب بعدها على شهادة الاختصاص السعودي في الطب النفسي، مما يسهم بشكل كبير في زيادة عدد الأطباء المتخصصين بالمنطقة ورفع جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

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ويأتي هذا الاعتماد ليجسد جهود المجمع في تعزيز برامج الطب النفسي ودعم البرامج العلمية التي تهدف إلى رفع كفاءة الأطباء والاستفادة من مخرجات هذه البرامج لتطوير الكوادر الطبية.

يذكر أن مجمع الأمل للصحة النفسية بتبوك تبلغ سعته السريرية 200 سرير، ويوجد به عدد من التخصصات تشمل عيادات: الأمراض النفسية، حالات الإدمان، تخطيط الدماغ، الباطنية، والأسنان، إضافة إلى عيادات متخصصة لاضطرابات النمو والسلوك لدى الأطفال، ووحدة العلاج بالصدمات الكهربائية.

ويبلغ عدد المراجعين بمجمع الأمل للصحة النفسية بتبوك نحو 40 ألف مراجع سنويا.