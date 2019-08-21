إضافات أمنية جديدة في حافلات الطلاب بالطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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وفرت إدارة تعليم الطائف أسطول النقل التعليمي الجديد بالطائف، والذي سيستفيد منه نحو 27 ألف طالب وطالبة بحضور مديرالتعليم الدكتور طلال اللهيبي وممثل شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي، وقد أبرمت الشركة عقدا جديدا مع إحدى الشركات التنفيذية وأسندت لها خدمات النقل التعليمي لمدارس تعليم الطائف (بنين، بنات).
ويستفيد من هذا النقل نحو 27 ألف طالب وطالبة في 400 مدرسة من مدارس تعليم الطائف الداخلية والخارجية، و1178 طالبا وطالبة من طلاب التربية الخاصة والحركية.
ويضمن العقد الجديد لأسطول النقل التعليمي توفير خدمات مريحة وآمنة، وتوفير التجهيزات والمتطلبات في الحافلات، أبرزها نظام التتبع للحافلات من غرفة العمليات، والإشراف الفني عليها من قبل شركة تطوير والإشراف العام من قبل مشرفي إدارة خدمات الطلاب.
650 حافلة أمنية جديدة
- إطلاق جرس الإنذار في داخل حافلة النقل عند إطفاء المركبة
- إغلاق الجرس بطريقة يدوية
- متابعة السائق لجميع المقاعد في الحافلة وسلامتها من وجود أي طالب أو طالبة قبل الانتهاء من مهمة النقل
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