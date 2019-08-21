السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل (واس) حجاج امتزجت مشاعرهم بالحزن والفرح لدى مغادرتهم مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، وبعد قضائهم أياما عدة زاروا خلالها المسجد النبوي وأدوا الصلاة فيه وتشرفوا بالسلام على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبيّه رضوان الله عليهما.



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