أمانة تبوك تتلقى 8 آلاف بلاغ خلال 6 أشهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - تبوك
تلقت أمانة منطقة تبوك خلال النصف الأول من العام الحالي 2019 نحو 8210 بلاغات في مجالات العمل البلدي ومنها الإصحاح البيئي والإنارة والنظافة العامة والطرق وشبكة الخدمات والحدائق والمرافق العامة والمباني والتعديات والأسواق والمحلات التجارية.
وأوضح مدير إدارة البلاغات بالأمانة محمد الحويطي أن الأمانة أنهت ما نسبته 96% من البلاغات الواردة لها، مشيرا إلى أن جميع ما يرد للأمانة من بلاغات محل اهتمام وعناية المسؤولين في الأمانة في كل إدارة. ونوه بتوجيهات أمين المنطقة المهندس فارس الشفق الذي يتابع باستمرار وعبر تقارير دورية استقبال البلاغات ومباشرتها وإغلاقها بجودة عالية.
داعيا المواطنين والمقيمين للاستفادة من خدمة البلاغات 940 وتقديم ما لديهم من اقتراحات وملاحظات ومرئيات، الهدف منها رفع جودة الخدمات المقدمة وذلك عبر الرابط الذي يرسل لكل مستفيد بعد إغلاق البلاغ الذي تقدم به.
توزيع البلاغات:
1791
بلاغا في مجال النظافة العامة
2166
بلاغا تتعلق بالإنارة العامة
1338
بلاغا تخص الأسواق والمحلات التجارية
1171
بلاغا في مجال الطرق والشبكات والخدمات العامة
201
بلاغ عن الحدائق والمرافق البلدية
1543
بلاغا في مجالي الإصحاح البيئي والمباني والتعديات
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