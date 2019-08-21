رئيس ديوان المظالم في زيارة تفقدية مفاجئة لإدارية الجوف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سجل رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف أمس زيارة تفقدية مفاجئة للمحكمة الإدارية بالجوف، اطلع خلالها على سير العمل بمختلف إدارات المحكمة وسير إنجاز العمل الإجرائي المرتبط بعملية التقاضي.

وشهدت الجولة الاطلاع على إدارة الدعاوى والأحكام ومتابعة قيد القضايا وتسليم الأحكام، وذلك للتأكد من سرعة وجودة إنجاز الأعمال، إلى جانب تفقده لمرافق المحكمة وجاهزيتها وملاءمتها، والوقوف على ما تتطلبه من تطوير وتحسين في البنية التحتية.

كما التقى بالقضاة، وجرت مناقشة عدد من الموضوعات التي تهدف إلى تطوير بيئة العمل وتزيد من إنتاجيته وإنجازه وتيسير إجراءاته وتذلل كل الصعاب التي تواجه المتقاضين.

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بعد ذلك عقد اليوسف لقاء مع منسوبي المحكمة استمع خلاله لمرئياتهم ووجه بسرعة الإنجاز كل بحسب طبيعة عمله مع مراعاة جودة المخرج القضائي من أجل الوصول إلى قضاء عادل وناجز، مشيدا في الوقت نفسه بجهود القضاة في إنجاز القضايا.

وحث على مضاعفة الجهود للوصول للهدف المنشود بتحقيق عدالة ناجزة، منوها بالجهود المباركة التي يبذلها موظفو المحكمة، داعيا إياهم إلى تحمل الأمانة وإنجاز العمل وفق القواعد السليمة. وبين أن الديوان قطع شوطا كبيرا في تنفيذ الكثير من البرامج التطويرية التي أسهمت في تطوير العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، ويسير بخطى ثابتة نحو الرقي بالقضاء الإداري ليصل إلى تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، مشيرا إلى عنايتهما واهتمامهما بمرفق قضاء الديوان، والدعم لمشاريعه بما يعينه على تنفيذ خدماته العدلية، وتحقيق خطته الاستراتيجية ورفع كفاءة أدائه القضائي.

وسأل الله العلي العظيم أن يوفق منسوبيه إلى ما تتحقق معه الطموحات، من نشر العدل ورد المظالم وسرعة إعادة الحقوق لأصحابها.

فيما استقبل اليوسف خلال الزيارة عددا من المراجعين واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، موجها باللازم حيالها وفق المقتضى النظامي.

وتأتي هذه الجولة امتدادا لزياراته التفقدية لعدد من محاكم الديوان للاطلاع على سير العمل فيها والوقوف الميداني على إجراءات العمل وبما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تطوير المرافق العدلية وإرساء مبادئ العدالة.