العدل تدشن نظام إصدار الوكالات الالكترونية في الأردن والإمارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أواخر ذي القعدة الماضي بتدشين نظام إصدار الوكالات الالكترونية من خلال السفارات والقنصليات السعودية في الخارج؛ ليستطيع المواطنون العمل بها مباشرة، بعد تقليص الإجراءات الطويلة السابقة.

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وقالت الوزارة إنها بالتعاون مع وزارة الخارجية بدأت بتفعيل النظام في سفارة المملكة وقنصلياتها في المملكة الأردنية الهاشمية والإمارات العربية المتحدة، بعد أن تم تدشين الخدمة في سفارة المملكة وقنصليتها في مصر ذي القعدة الماضي، ومن المنتظر أن تتوسع لاحقا لتشمل ممثليات المملكة في أنحاء العالم.

وأشارت إلى أن إصدار الوكالة في السابق من السفارات والقنصليات ورقيا يكلف المستفيد وقتا ومالا، إذ بعد أن تصدر له الوكالة يجب عليه أن يرسلها بالبريد التقليدي إلى السعودية، لتصدق من وزارة الخارجية ومن ثم وزارة العدل، دون أن يستطيع فسخها الكترونيا، بينما أصبح بإمكان الوكيل الآن العمل بموجبها فور صدورها الكترونيا من الممثليات السعودية، ويمكن للجهات المتعاملة مع الوكيل التحقق من الوكالة عبر موقع وزارة العدل، كما يستطيع الموكل الاطلاع عليها من خلال خدمة الاستعلام عن وكالاتي من خلال بوابة وزارة العدل وتطبيقها على الجوالات الذكية، كما يمكنه فسخها الكترونيا عند انتفاء الحاجة لها.

ويأتي النظام الجديد، ضمن إطار التحول الرقمي للتوثيق الذي أطلقته الوزارة مع إعلانها عن الوكالة الالكترونية مطلع العام الحالي، لدعم توجهات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، القائمة على تيسير الخدمات للمستفيدين والوصول إلى كفاءة الإنفاق التشغيلي للمرافق الحكومية؛ وإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والسعي لجعلها رقمية بشكل كامل.