محمد بن مسعود - الدمام - يحتفل الكابتن طيار حميد بن عوض الله السفري، يوم غد الخميس، بحفل زواج ابنه الكابتن طيار محمد، من ابنة الشيخ حامد بن بداح السفري بجدة.

ووزع السفري رقاع الدعوة على الأقارب والمحبين.. تهانينا. 21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440 08:41 PM Advertisements السفري يحتفل بزواج ابنه السفري يحتفل بزواج ابنه يحتفل الكابتن طيار حميد بن عوض الله السفري، يوم غد الخميس، بحفل زواج ابنه الكابتن طيار محمد، من ابنة الشيخ حامد بن بداح السفري بجدة.

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