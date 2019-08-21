موعد استلام الرواتب بالهجري شهر ذو الحجة 1440 السعودية

ينتظر الآن الكثير من العاملين في القطاع الحكومي السعودي نزول الرواتب في حساباتهم البنكية لشهر ذو الحجة 1440، وقد تم الكشف عن موعد استلام الرواتب 1440 لهذا الشهر، من المعروف سابقا أن الحكومة السعودية قد غيرت طريقة صرف الرواتب منذ أكثر من عام لكي تتوافق مع التقويم الشمسي بدل من الهجري، ولذلك يتغير موعد استلام الرواتب كل شهر هجري تغير بسيط، واليوم نكشف لكم عن موعد استلام الرواتب بالهجري حتى يعرف جميع العاملين في القطاع الحكومي موعد صرف رواتبهم.

موعد استلام الرواتب شهر ذو الحجة 1440

طبقا لما هو مٌعلن بشكل رسمي للجميع فإن رواتب الموظفين في الحكومة السعودية سيتم إيداعها في حساباتهم يوم 26 ذو الحجة 1440 القادم، أي بعد 6 أيام من اليوم 20 ذو الحجة، تاريخ نزول الرواتب يوافق ميلاديا يوم 27 أغسطس 2019، وهذا التاريخ هو تاريخ ثابت لجميع العاملين في القطاع الحكومي بالمملكة السعودية، وبالطبع هذا التاريخ ليس خاص أبدا بالقطاع الخاص الذي يحدد التاريخ الخاص به لنزول الرواتب.

وللعلم هذا موعد نزول الرواتب في شهر ذو الحجة سيختلف قليلا عن موعد نزول الرواتب في شهر محرم 1441، وذلك بسبب اعتماد تاريخ نزول الرواتب على التقويم الشمسي، وليس الهجري، بمعنى أن الشهر المقبل لن تنزل الرواتب في يوم 26 محرم القادم، قد تختلف قليلا.