شكرا لقرائتكم خبر عن اقتحام قصر المعاشيق الآن ونهب محتوياته وهذا ما فعلته القوات السعودية المرابطة على بواباته (تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تقتحم مليشيات ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيًا، في الأثناء القصر الرئاسي في عدن (المعاشيق) ونهب محتوياته. وقالت مصادر حكومية تابعها "ناس تايمز" قبل قليل إن مليشيات المجلس الانتقالي تعاود في الأثناء اقتحام قصر المعاشيق مجدداً ونهب محتوياته رافضة كافة شروط التهدئة. Advertisements ولم تفصح المصادر عن دور القوات السعودية التي تسلمت القصر من مليشيات الانتقالي الجنوبي بحسب إعلان رسمي. يأتي ذلك بعد ساعات من وصول رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي إلى السعودية للحوار مع الحكومة الشرعية بناءً على دعوة العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز.

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