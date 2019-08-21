مواعيد و جدول مباريات الدوري السعودي 2019– 2020 والقنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال والأهلي

تقدم لكم وكالة سوا الاخبارية تفاصيل جدول مباريات الدوري السعودي للمحترفين 2019-2020 – مواعيد مباريات الهلال والأهلي والنصر فى دوري محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الجديد، وذلك بحسب الإعلان الخاص باتحاد الكرة السعودي، والذي أكد أيضًا أن الدوري السعودي للمحترفين سيتم تسميته خلال هذا الموسم اسم دوري محمد بن سلمان السعودي لكرة القدم، ولذلك عملنا اليوم على توفير الجدول الرسمي الذي تم إطلاقه.

جدول مباريات الدوري السعودي ٢٠١٩_٢٠٢٠

تابع معنا عبر وكالة سوا جدول مباريات النادي الأهلي السعودي في الدوري السعودي للمحترفين ، 2019-2020 الذي ينطلق يوم الخميس 22 أغسطس في أولى جولاتة واعرف الان موعد مباراة الاهلي السعودي القادمة ضد العدالة في الدوري السعودي

مواعيد مباريات الدوري السعودي 2019 – 2020

سيتم البدء في الدوري السعودي يوم الخميس الموافق 22 من شهر أغسطس 2019، على أن يتم تقسيم كافة الفرق التي ستشارك في الدوري السعودي إلى أربعة مستويات وهي كالتالي:

المستوى الأول: يدخل فيه فريق الهلال والنصر والأهلي والتعاون.

المستوى الثاني: يدخل فيه نادي الشباب والفيصلي والرائد والوحدة.

المستوى الثالث: ويدخل فيه الاتحاد وال فتح والاتفاق والفيحاء.

المستوى الرابع: ويدخل فيه أبها والعدالة والحزم وضمك.

أما عن جدول مباريات الدوري السعودي فسيكون كالتالي كما تم إطلاقه من اتحاد الكرة:



تجدر الاشارة الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه سيتم تطوير تقنية حكم الفيديو المساعد ”VAR“، ليزداد عدد كاميراتها من 8 إلى 12 كاميرا للتسهيل على حكام المباريات، كذلك قرر الاتحاد السعودي استخدام تقنية Crosshair المتقدمة، وذلك لرصد حالات التسلل الدقيقة في المباريات ، وذلك للتقليل من الأخطاء التحكيمية.

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القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي كاس الامير محمد بن سلمان 2019 - 2020

قنوات بي اوت كيو beoutQ الصحيحة

قناة الشارقة الرياضية

مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي 2019 - 2020 للموسم الجديد



الجدير بالذكر أن أولى المباريات التي سيتم نقلها في الدوري السعودي ستكون بين النصر وضمك في تمام الساعة السابعة مساءً، بالإضافة إلى مباراة الأهلي والعدالة في تمام الساعة التاسعة مساءً من خلال مدينة الملك عبد الله الرياضية.وبتوقيت مكة المكرمة، وعند الساعة السابعة مساء بتوقيت القدس والقاهرة.