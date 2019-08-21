يعد منتجع ديرتي الريفي، إحدى أبرز المزارع التي فتحت أبوابها لزوار مهرجان تمور بريدة، والذي يقام فيه عدد من الفعاليات التراثية والزراعية وعروض الفرق الشعبية والتدريب على ركوب الخيل.
ويزيد عمر المنتجع الذي يقع جنوب حي الصباخ التاريخي على أكثر من 190 عاماً، ويضم أكثر من 570 نخلة تتجاوز أعمارها ما بين 200 و150 عاماً، وتبلغ أطوال بعضها أكثر من 35 متراً.
وحرص مالك المنتجع والمشرف العام عليه أحمد الجربوع على تجهيزه بالسواني وجلسات النخيل ليكون مهيأً لاستقبال الزوار، كما يحتوي كذلك على أقيام للحرف اليدوية والتحف القديمة والمأكولات الشعبية.
كانت هذه تفاصيل خبر مناظر خلابة لمزرعة عمرها أكثر من 190 عاماً تستقبل زوار مهرجان تمور بريدة- فيديو وصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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