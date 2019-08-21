جائزة حمدان بن راشد للتميُّز تدفع «تعليم مكة» لمخاطبة منسوبيها

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلةً بمركز التميُّز، اليوم الأربعاء، للمشاركة بفعاليات الدورة ٢٢ لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز, وذلك انطلاقًا من حرص الإدارة على استدامة التميز في المحافل والمسابقات الدولية والعربية والخليجية.

وأهابت الإدارة، في بيانٍ لها، منسوبي ومنسوبات الإدارات والمكاتب والمدارس على المشاركة بالجائزة بمختلف فئاتها (الطالب المتميز في المرحلة الثانوية، المعلم المتميز، المعلم فائق التميز، المدرسة والإدارة المدرسية المتميزة، البحث التربوي المتميز على مستوى الوطن العربي)، علمًا بأنّ آخر موعد للمشاركة في الجائزة سيكون يوم الأحد الموافق ٢٢/ ٢ / ١٤٤١هـ.

وأوضحت المؤسسة شروط ولوائح يجب التقيد بها عند المشاركة بالجائزة من خلال الشبكة العنكبوتية عبر الرابط www.ha.ae.