بالصور.. إضافة 3 آلاف متر لساحات الحرم وتعزيز مواضئ صحن المطاف

تجهز الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لإضافة مساحة تتجاوز ثلاثة آلاف متر مربع، في الساحات الخارجية للمسجد الحرام، لتوفير مساحات إضافية لتسهيل حركة قاصدي البيت العتيق وإدارة الحشود.

وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين، في بيان اطلعت عليه «عاجل»، أن زيادة ساحات المسجد الحرام، تتم بإزالة عدد من الأماكن المخصصة للوضوء بالساحات، وتوفير مجمعات المواضئ أسفل سلالم صحن المطاف، بالإضافة إلى مجمعات دورات المياه الموزعة على أطراف الساحات.

وأعلنت رئاسة شؤون الحرمين، إنجاز 85% من المشروع، الذي سيتم الانتهاء منه نهاية شهر ذي الحجة الجاري، ويهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية داخل المسجد الحرام وساحاته؛ لتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتسهيل إدارة الحشود وضمان سلامة قاصدي وزار البيت العتيق.

وأكدت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، أن ما تردد عن المشروع في بعض وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، معلومات غير دقيقة، وأهابت بتحري الدقة في نقل المعلومات المتعلقة بالحرمين الشريفين من مصادرها الرسمية والموثوقة، وأشارت إلى أن المشاريع التطويرية والهندسية داخل الحرمين الشريفين تتم وفق دراسات ميدانية، وخطط هندسية، بتعاون عدد من الجهات المسؤولة لضمان سلامة وراحة ضيوف الرحمن، لتوفير أفضل الخدمات وبأحدث التقنيات.