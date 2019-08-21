أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الأربعاء، قرارًا بتكليف عددٍ من القيادات الإعلامية بالوزارة.
وأفاد بيانٌ مقتضب أصدرته الوزارة واطلعت عليه «عاجل»، بأنّ الوزير قرّر تكليف الدكتور أحمد بن محمد الجميعة مشرفًا عامًا على الإدارة العامة للإعلام والاتصال.
كما كلف صالح بن محمد الثبيتي مشرفًا عامًا على الإدارة العامة للعلاقات، وابتسام بنت حسن الشهري متحدثة باسم التعليم العام، وطارق بن عبدالله الأحمري متحدثًا باسم التعليم الجامعي.
كانت هذه تفاصيل خبر تأكيدًا لـ«عاجل».. آل الشيخ يكلف متحدثين جددًا لوزارة التعليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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