«تعليم عسير» تودع مكافآت للطلاب والطالبات بقيمة 30 مليون ريال

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، صرف 30 مليونًا و500 ألف ريال، تمثّل مكافأة الطلاب والطالبات في المدارس النائية، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، والمستحقين والمستحقات لبدل الاغتراب عن شهر ذي الحجة لعام1439هــ، وشهر محرم وشهر صفر وشهر ربيع أول لعام 1440هــ.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، عن مدير الشؤون الإدارية والمالية تركي البكري قوله، إنّه جرى إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين، بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة، ودعا الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من الإيداع.

في شأن آخر، تنفّذ إدارة تعليم عسير، في هذه الآونة، برنامجًا مهاريًّا لتدريب المعلمين والمعلمات المستجدات، وذلك بتنظيم من إدارات الإشراف التربوي، وشؤون المعلمين، والإرشاد الطلابي، والتدريب والابتعاث (بنين وبنات).

ويستهدف البرنامج 114 معلمًا ومعلمةً، ويتضمَّن عددًا من ورش العمل والحلقات التدريبية، التي تتعلق بحقوق وواجبات المعلم، وفرص التطوير المهني والوظيفي، ونماذج ملهمة، وعلاقة المعلم الجديد بالمجتمع المدرسي، وتقويم المعلم الجديد وسنة التجربة، بالإضافة إلى الحقيبة التأسيسية للمعلم الجديد، وأخلاقيات مهنة التدريس، فضلًا عن تنفيذ برنامج يعنى بملازمة المعلمين والمعلمات الجدد بمعلمين ومعلمات متميزين ومتميزات في عددٍ من المدارس؛ بهدف إثراء خبرتهم.