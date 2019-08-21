«هدف»: 6 مراحل لتنفيذ البرنامج التدريبي بـ«أكاديمية القيادة»

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» ست مراحل لتنفيذ البرنامج التدريبي بأكاديمية هدف للقيادة، وأضاف أن البرنامج التدريبي للقيادة بالأكاديمية، يستغرق 12 أسبوعًا، وتبدأ أولى مراحله بالإعداد والتحضير، وتشمل الاختبار والتصنيف واختيار المرشحين، وتليها المرحلة الثالثة، وتسمى اللقاء الأول ومدته خمسة أيام، وتتضمن تدريبًا مباشرًا يشمل العمل على مهام وتحديات قيادية قائمة، وتعقبها المرحلة الثالثة وهي مرحلة التطبيق، وتشمل لقاءات حكومية وإرشادية وتدريبًا إلكترونيًّا وتعزيز مهام الأعمال.

وتتضمن المرحلة الرابعة للتدريب، وهي (اللقاء الثاني) ومدته خمسة أيام، تدريبًا مباشرًا وتقديم جدارات قيادة الأعمال، ثم المرحلة الخامسة (اللقاء الثالث) ومدتها يومان، وتشمل ندوة القيادة وعروض مشاريع التطبيق، والتقييم النهائي، والتخرج، وتليها المرحلة السادسة والأخيرة (ما بعد التخرج) وتتضمن التقويم والمتابعة.

وكان صندوق تنمية الموارد البشرية، جدد التأكيد على دعم المرأة العاملة، واستقرارها، مطالبًا الراغبات في الاستفادة من دعمه بالتسجيل، في «برنامج وصول»، والذي يسهل نقل المرأة الى مقر علمها، بتوفير وسيلة مواصلات آمنة؛ حيث يقدم خصومات للرحلات المقدمة من قبل شركات توجيه المركبات المعتمدة من البرنامج.

كما دعا الصندوق، المرأة العاملة، إلى الاستفادة من «مبادرة قرة»، والتي يقدمها لضيافة الأطفال بتقديم دعم مالي، وتوفير بوابة موحدة تتيح للأم التسجيل واختيار ما يناسبها.