استقبل أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بمكتبه اليوم، الأربعاء، المدير العام لفرع وزارة الإسكان بالمنطقة حمود بن ناصر القحطاني، يرافقه عدد من المسؤولين بالفرع.
ورحَّب أمير الباحة، في بداية اللقاء، بالقحطاني ومرافقيه، متمنيًا لهم التوفيق في خدمة المنطقة وأهلها.
وقدَّم القحطاني تقريرًا عن أعمال ومنجزات فرع الإسكان بالمنطقة، والخدمات المقدمة للأهالي، كما قدَّم تقريرًا عن برنامج الإسكان التنموي بالباحة.
ونوَّه الأمير حسام بن سعود بالدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، لبرامج ومشروعات الإسكان المتعددة للمستفيدين بالمنطقة.
من جانبه، أكد المدير العام لفرع وزارة الإسكان بالمنطقة، حرصه على تنفيذ توجيهات أمير المنطقة الهادفة إلى تقديم خدمات مُثلى لمستفيدي الإسكان بالمنطقة، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من الفرص والمنتجات السكنية الملائمة، معربًا عن بالغ شكره لسمو أمير المنطقة على متابعته الدائمة وحرصه على كل ما من شأنه خدمة المواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير «إسكان الباحة»: المرحلة القادمة ستشهد المزيد من الفرص والمنتجات الملائمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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