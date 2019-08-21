حج / عرض التجربة الكشفية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن بـ شرم الشيخ



الرياض 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واس

اختارت المنظمة الكشفية العربية موضوع "دور الكشافة

وأكد نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد, أن اختيار المنظمة والمؤتمر للتجربة الكشفية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن تأكيد على أن ماتقدمه المملكة من عطاءات وأعمال وجهود هو محل تقدير الذين يفدون إلى المشاعر المقدسة ويرون الأعمال العظيمة والجهود المتواصلة التي تقدمها المملكة عموماً والكشافة خصوصاً لخدمة ضيوف الرحمن للتيسير عليهم في أداء المناسك بكل يسر وسهولة.

وأشار إلى أن تجربة الكشافة السعودية في الحج تحظى باهتمام كشفي عالمي حيث سبق وأن طلبت الكشافة العالمية عرض التجربة الكشفية السعودية في إدارة الحشود بالمشاعر خلال الجامبوري العالمي الـ 22 في السويد ، كما تجد المشاركة ثناء وشكر واعجاب جميع المنظمات والهيئات والشخصيات الكشفية ابرزها ملك السويد الرئيس الفخري لصندوق التمويل الكشفي العالمي كارل جوستاف السادس عشر ، وأمناء المنظمة الكشفية العالمية بمختلف الدورات.

وعن أبرز ماسيتضمنه العرض الكشفي السعودي بالمؤتمر أفاد الفهد أن العرض سيتضمن أول تجربة بدأتها الجمعية بخدمة ضيوف الرحمن عام 1382هـ ، بـ 150 كشافاً حتى وصل هذا العام 7000 كشاف ، وسيتضمن التحول الذي حدث للمعسكرات مابين 1384 الى عام 1394هـ ، وكذا مراحل التطور التي شهدتها المعسكرات في عمليات المسح وفي الإرشاد والخرائط والنقلة النوعية التي حدثت بالمعسكرات في الجانب التقني ، وأبرز شركاء النجاح من القطاعات المختلفة ، بالإضافة إلى الدعم والتشجيع الذي تجده المعسكرات من ولاة الأمر طيلة تاريخها .

// انتهى //

19:41ت م

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الرياض 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واساختارت المنظمة الكشفية العربية موضوع "دور الكشافة السعودية في خدمة ضيوف الرحمن" لعرضه ضمن الممارسات الأفضل للجمعيات الكشفية العربية في مجال تنمية المجتمع خلال المؤتمر الكشفي العربي الـ 29 الذي سيُعقد في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 6-12 سبتمبر 2019 بعنوان "تنمية واستدامة" وموضوعه أهداف التنمية المستدامة وغاياتها.وأكد نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد, أن اختيار المنظمة والمؤتمر للتجربة الكشفية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن تأكيد على أن ماتقدمه المملكة من عطاءات وأعمال وجهود هو محل تقدير الذين يفدون إلى المشاعر المقدسة ويرون الأعمال العظيمة والجهود المتواصلة التي تقدمها المملكة عموماً والكشافة خصوصاً لخدمة ضيوف الرحمن للتيسير عليهم في أداء المناسك بكل يسر وسهولة.وأشار إلى أن تجربة الكشافة السعودية في الحج تحظى باهتمام كشفي عالمي حيث سبق وأن طلبت الكشافة العالمية عرض التجربة الكشفية السعودية في إدارة الحشود بالمشاعر خلال الجامبوري العالمي الـ 22 في السويد ، كما تجد المشاركة ثناء وشكر واعجاب جميع المنظمات والهيئات والشخصيات الكشفية ابرزها ملك السويد الرئيس الفخري لصندوق التمويل الكشفي العالمي كارل جوستاف السادس عشر ، وأمناء المنظمة الكشفية العالمية بمختلف الدورات.وعن أبرز ماسيتضمنه العرض الكشفي السعودي بالمؤتمر أفاد الفهد أن العرض سيتضمن أول تجربة بدأتها الجمعية بخدمة ضيوف الرحمن عام 1382هـ ، بـ 150 كشافاً حتى وصل هذا العام 7000 كشاف ، وسيتضمن التحول الذي حدث للمعسكرات مابين 1384 الى عام 1394هـ ، وكذا مراحل التطور التي شهدتها المعسكرات في عمليات المسح وفي الإرشاد والخرائط والنقلة النوعية التي حدثت بالمعسكرات في الجانب التقني ، وأبرز شركاء النجاح من القطاعات المختلفة ، بالإضافة إلى الدعم والتشجيع الذي تجده المعسكرات من ولاة الأمر طيلة تاريخها .// انتهى //19:41ت م0167

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