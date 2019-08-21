السعودية اليوم / مصرع خمسة جنود مالييين في كمين نصبه مسلحون



باماكو 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واس

لقي خمسة جنود ماليين اليوم مصرعهم في كمين نصبه مسلحون بوسط البلاد المضطرب، في أحدث هجوم يستهدف قوات الأمن المحلية في منطقة الساحل.

و قال جيش مالي في بيان أن الجنود كانوا على الطريق بين بلدتي هومبوري وبوني على بعد نحو 100 كيلومتر شمالي حدود بوركينا فاسو عندما وقعوا في الكمين، معربة عن أسفها لمقتل الجنود.

ويأتي الهجوم بعد أيام من قتل مسلحين 24 جنديًا في هجوم على وحدة للجيش ببوركينا فاسو.

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19:23ت م

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