حج / شركة "ناس" للطيران تشارك في معرض صور معالم من الحج



جدة 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واس

شاركت شركة طيران "ناس" في معرض صور معالم من الحج, الذي تنظمه وكالة الأنباء

وتمثلت مشاركة الشركة في رعاية المعرض واستعراض مجموعة من الصور عن المشاعر المقدسة، والخدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين على مدار السنة لاسيما بعد أن أطلقت خدمة "طيران ناس لخدمات المعتمرين" بترخيصٍ من وزارة الحج والعمرة بدءاً من استقبالهم لدى وصولهم إلى المملكة مروراً بنقلهم إلى إقاماتهم في مكة المكرمة والمدينة المنوّرة وتقديم الطعام لهم، حتى توديعهم من مطاري الملك عبدالعزيز في جدة والأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة.

كما شارك في المعرض (الهيئة العامة للطيران المدني، ودارة الملك عبدالعزيز، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومؤسسة مسك الخيرية، وقطار الحرمين الشريفين).

// انتهى //

18:31ت م

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جدة 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واسشاركت شركة طيران "ناس" في معرض صور معالم من الحج, الذي تنظمه وكالة الأنباء السعودية وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بدعم من إمارة مكة المكرمة في صالة حجاج مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.وتمثلت مشاركة الشركة في رعاية المعرض واستعراض مجموعة من الصور عن المشاعر المقدسة، والخدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين على مدار السنة لاسيما بعد أن أطلقت خدمة "طيران ناس لخدمات المعتمرين" بترخيصٍ من وزارة الحج والعمرة بدءاً من استقبالهم لدى وصولهم إلى المملكة مروراً بنقلهم إلى إقاماتهم في مكة المكرمة والمدينة المنوّرة وتقديم الطعام لهم، حتى توديعهم من مطاري الملك عبدالعزيز في جدة والأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة.كما شارك في المعرض (الهيئة العامة للطيران المدني، ودارة الملك عبدالعزيز، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومؤسسة مسك الخيرية، وقطار الحرمين الشريفين).// انتهى //18:31ت م0148

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