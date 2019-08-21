

باماكو 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مالي، خالد بن مبروك الخالد، بمكتبه في سفارة المملكة العربية

وقدم الوفد الزائر شكرهم العميق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على مالقوه من رعايه واهتمام، مثمنين عاليًا الجهود المبذولة من حكومة المملكة لخدمة الحجاج، سائلين المولى عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وشعب المملكة، وأن يجعل ما يقدموه لخدمة الإسلام والمسلمين في ميزان أعمالهم.

// انتهى //

17:55ت م

0145



باماكو 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مالي، خالد بن مبروك الخالد، بمكتبه في سفارة المملكة العربية السعودية بالعاصمة باماكو اليوم، عددًا من أعضاء البرلمان المالي، ممن انضموا إلى برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام 1440 هـ ، وذلك بعد تأديتهم مناسك حجهم.وقدم الوفد الزائر شكرهم العميق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على مالقوه من رعايه واهتمام، مثمنين عاليًا الجهود المبذولة من حكومة المملكة لخدمة الحجاج، سائلين المولى عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وشعب المملكة، وأن يجعل ما يقدموه لخدمة الإسلام والمسلمين في ميزان أعمالهم.// انتهى //17:55ت م0145

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / سفير المملكة لدى مالي يلتقي ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين بعد أداء مناسك الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.