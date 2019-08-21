السعودية اليوم / مدير تعليم الأحساء يتفقد مستودعات المقررات الدراسية بمدارس المحافظة



الأحساء 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واس

تفقد مدير عام تعليم الأحساء أحمد بن محمد بالغنيم اليوم، مستودعات المقررات الدراسية التابعة لتعليم الأحساء, يرافقه مدير إدارة المستودعات عبدالمنعم الناجم.

واطلع بالغنيم خلال جولة التفقدية على سير ترحيل "المقررات الدراسية" لجميع مدارس التعليم العام، معربًا عن شكره لجهود إدارة المستودعات، ولفريق العمل، ولقيادات المدارس ومكاتب التعليم "بنين وبنات" نظير جهودهم المبذولة وتعاونهم في تحقيق الإنجاز المطلوب وفق الخطة الزمنية المعتمدة استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد.

من جهة أخرى عقد المساعد للشؤون المدرسية يوسف بن عبداللطيف الملحم بمكتبه اليوم, الاجتماع الأول مع متعهد النقل الجديد لنقل طلاب وطالبات التربية الخاصة للعام 1440 / 1441هـ فهد الشمري، بمشاركة مدير إدارة خدمات الطلاب محمد بن عبدالعزيز الموسى، والمدير الإقليمي لشركة تطوير مبارك القحطاني.

وناقش الاجتماع جاهزية الشركة وأهم فرص التحسين لتقديم خدمة نقل مريح وأمن لأبنائنا الطلاب والطالبات، مبينًا أن عدد طلاب وطالبات التربية الخاصة المشمولين بالنقل 1908 طلاب وطالبات يدرسون في 74 مركزًا ومعهدًا وبرنامجًا للتربية الخاصة.

// انتهى //

17:29ت م

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