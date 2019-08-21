السعودية اليوم / الجيش الجزائري يوقف 14 مهرباً



الجزائر 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واس

أوقفت عناصر من قوات الجيش الجزائري بمحافظتي عين قزام، وتمنراست 14 مهرباً وصادرت معدات وأغراض كانت معدة للتهريب، وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية اليوم.

وأضاف البيان، أن عناصر الجيش قامت أيضاً بتدمير قنبلتين تقليديتي الصنع بمحافظة المدية جنوب العاصمة الجزائرية.

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17:02ت م

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