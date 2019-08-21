السعودية اليوم / مركزي القطيف يدشن أول مختبر آلي بأحدث التقنيات



الدمام 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واس

دشن رئيس المجلس الاستشاري بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية عصام بن عبدالقادر المهيدب اليوم، بمستشفى القطيف المركزي المختبر الآلي الحديث، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة الشرقية، حيث سيساهم في زيادة الكفاءة والطاقة الاستيعابية للفحوصات بنسبة 1000% بمعدل 1000 عينة في الساعة بدلاً من 100 عينة، وتصل طاقة استقبال العينات أكثر من 24 ألف عينة في اليوم.

وأوضح المهيدب أن هذا المختبر يساهم في إضافة خدمات مخبرية وفحوص تخصصية جديدة، وهو ما يعد نقلة نوعية في الخدمات المخبرية ومفخرة للمنطقة الشرقية، وتقديم الخدمات التشخيصية والمساعدة للعملية العلاجية لإخواننا المستفيدين من تقديم الرعاية الصحية في منشآت التجمع.

من جانبه أكد الرئيس العام التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الغامدي أن ما يتحقق في مستشفى القطيف المركزي من إنجازات مفخرة وثمرة تكاتف وتعاون، وقد أصبح المستشفى من أكثر المنشآت نمواً وتطوراً في تقديم الخدمات الصحية المتميزة بالمنطقة.

ومن جهة أخرى أكد المدير العام التنفيذي للمستشفى الدكتور رياض الموسى، أن المختبر الآلي يعمل على تقليل الاعتماد على العنصر البشري في اجراء الفحوصات لزيادة مستوى الجودة النوعية في اجراء الفحوصات، وتجنب الأخطاء الطبية الناتجة عن أخطاء في نتائج الفحوصات المخبرية، مشيراً إلى أنه سيحسن خدمات الرعاية الأولية في التجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية من خلال استيعاب الفحوصات المخبرية من مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لمستشفى القطيف المركزي، وذلك الذي يعتبر أحد أهداف التحول الصحي لتحقيق رؤية المملكة 2030، كما سيتم وضع خطط مستقبلية لتنفيذ هذه الخدمات لتشمل كافة المنشآت والمراكز التابعة للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية.

وقدم المهيدب التهنئة لمنسوبي وإدارة مستشفى القطيف المركزي أثناء تكريمه لهم لحصولهم على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، وبنسبة بلغت 94.73%، موضحاً أن هذا الإنجاز لم يأتي إلا بعمل وإخلاص وتفاني منسوبي المستشفى، الذين قاموا بواجبهم على أكمل وجه، وأثمرت الجهود ليتحقق بحمد الله وقوف هذه المنشأة الغراء على منصة الجودة والاعتماد مع أقرانها الحاصلين عليها بالتجمع، فتهنئة من القلب إلى جميع الزملاء والزميلات وتهنئة خاصة إلى جميع القيادات وفي مقدمتهم مدير المستشفى الدكتور رياض بن طاهر الموسى، داعياً آلى الاستمرار في صعود قمم التميز والجودة.

وفي ختام قام رئيس المجلس الاستشاري للتجمع بجولة على المختبر الآلي اطلع فيها على شرح وافي من مدير المختبر الدكتور محمد الخليفة، كما تفقد الصيدلية المركزية بثوبها الجديد وتطوير نظامها واستمعوا من منسوبيها إلى ما تقدمه للمستفيد من الرعاية الصحية والخدمات السريعة بجودة عالية.

// انتهى //

16:56ت م

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