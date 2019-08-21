شكرا لقرائتكم البحرية الأمريكية: نحقق في مزاعم استهداف الحوثي طائرة مسيرة في اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-21 البحرية الأمريكية: نحقق في مزاعم استهداف الحوثي طائرة مسيرة في اليمن متابعات الخليج 365 - متابعة Advertisements أعلنت القيادة الوسطى في البحرية الأمريكية أنها تحقق في التقارير التي تشير إلى استهداف الميليشيات الحوثية لطائرة أمريكية مسيرة في منطقة مسموح بالتحليق فيها باليمن. وأفادت البحرية أن نشاطات إيران الاستفزازية ودعمها لأذرعها مثل ميليشيات الحوثي تشكل تهديداً جدياً للاستقرار في المنطقة بحسب نبأ عاجل بثته سكاي نيوز العربية.









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