شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض: القبض على مقتحمي «غرف السائقين» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، عن القبض على مواطنين في العقد الثاني من العمر بحوزتهما سلاح ناري «مسدس» و 11 طلقة حية و 191 حبة من مادة محظورة و قطع من مادة الحشيش المخدر، دائبو على اقتحام «غرف السائقين» بالمنازل وسلب ما بحوزتهم من نقود وممتلكات ومفاتيح للمركبات تحت تهديد السلاح.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن معظم جرائم الموقوفين تمركزت في أحياء شمال الرياض، نتج إحداها إصابة سائق خاص بعيار ناري في الفخذ، مشيراً إلى أن "شرطة الرياض تمكنت من رصد المتهمين بعد تضييق الخناق عليهم بعد تطويق المنطقة وإجراء المسح الأمني الميداني فيها.