شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «تعليم جدة»: نتطلع لعمل خلاق يواكب تطلعات القيادة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة) عبَّر مدير عام تعليم جدة الدكتور سعد المسعودي، عن تطلعه لعمل خلاق يحقق الأهداف المنشودة خدمة للطلاب والطالبات، ويواكب التطور الذي يشهده التعليم تحقيقاً لتطلعات ورؤية القيادة الرشيدة. عبَّر مدير عام تعليم جدة الدكتور سعد المسعودي، عن تطلعه لعمل خلاق يحقق الأهداف المنشودة خدمة للطلاب والطالبات، ويواكب التطور الذي يشهده التعليم تحقيقاً لتطلعات ورؤية القيادة الرشيدة. وكان المسعودي قد وصل مبنى الإدارة العامة بحي السلامة اليوم (الأربعاء) لمباشرة عمله، عقب صدور قرار وزير التعليم بتكليفه مديراً عاماً للتعليم بجدة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدير «تعليم جدة»: نتطلع لعمل خلاق يواكب تطلعات القيادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.