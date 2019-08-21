شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لمتحدثي التعليم «الجامعي والعام» في تويتر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

في أول تعليق منذ الإعلان رسمياً عن تكليفهما بالمناصب، بث المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي طارق الأحمري، والمتحدثة الرسمية للتعليم العام، تغريدتين متطابقتين، لا اختلاف بينهما سوى في استبدال «الأحمري» لكلمة «العام» بـ«الجامعي» عن ما ذكرته زميلته في الوزارة.

وقال الأحمري والشهري في تغريدتيهما:«تحقيقاً لتعزيز التواصل مع منسوبي التعليم «العام / الجامعي» والمجتمع وكافة وسائل الإعلام، هنا حساب المتحدث الرسمي للتعليم «العام/ الجامعي»، وآمل أن يحقق طموحاتكم وتطلعاتكم، ومعرفة كل ما يستجد عن الوزارة".

وهدف المتحدثان من خلال تغريدتيهم إلى التعرف بالحسابات الجديدة للمتحدثين والتي لم يحمل المعرف الخاص بها أسم المتحدث، إذ اكتفى «الأحمري والشهري» بمعرفي @Spokesp_moh و @spokesp_moe خلافاً لما عمل به متحدث التعليم السابق مبارك العصيمي الذي كان يستخدم حسابه الشخصي للتغريد في تويتر بأنباء الوزارة.