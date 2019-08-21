شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لمتحدثي التعليم «الجامعي والعام» في تويتر والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)في أول تعليق منذ الإعلان رسمياً عن تكليفهما بالمناصب، بث المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي طارق الأحمري، والمتحدثة الرسمية للتعليم العام، تغريدتين متطابقتين، لا اختلاف بينهما سوى في استبدال «الأحمري» لكلمة «العام» بـ«الجامعي» عن ما ذكرته زميلته في الوزارة.
وقال الأحمري والشهري في تغريدتيهما:«تحقيقاً لتعزيز التواصل مع منسوبي التعليم «العام / الجامعي» والمجتمع وكافة وسائل الإعلام، هنا حساب المتحدث الرسمي للتعليم «العام/ الجامعي»، وآمل أن يحقق طموحاتكم وتطلعاتكم، ومعرفة كل ما يستجد عن الوزارة".
وهدف المتحدثان من خلال تغريدتيهم إلى التعرف بالحسابات الجديدة للمتحدثين والتي لم يحمل المعرف الخاص بها أسم المتحدث، إذ اكتفى «الأحمري والشهري» بمعرفي @Spokesp_moh و @spokesp_moe خلافاً لما عمل به متحدث التعليم السابق مبارك العصيمي الذي كان يستخدم حسابه الشخصي للتغريد في تويتر بأنباء الوزارة.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق لمتحدثي التعليم «الجامعي والعام» في تويتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.