السعودية | السعودية.. من هي ابتسام الشهري المتحدثة الرسمية للتعليم

شكرا لقرائتكم السعودية.. من هي ابتسام الشهري المتحدثة الرسمية للتعليم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدر وزير التعليم السعودي الدكتور حمد آل الشيخ قراراً بتكليف ابتسام الشهري، لتكون متحدثة رسمية للتعليم العام في السعودية.

وتتبوأ الشهري هذا المنصب كأول امرأة تكون صوتاً للوزارة المسؤولة عن ما يزيد عن 6 ملايين طالب ومعلم في مختلف مراحل التعليم العام.

ابتسام الشهري

وتعتبر ابتسام الشهري من الكفاءات في التعليم، وهي معلمة لغة إنجليزية تمتلك خبرة تزيد عن 17 عاماً في التعليم، وهي حاصلة على ماجستير "تربية موهوبين"، وخريجة برنامج "خبرات" الدفعة الأولى من برنامج " بناء القادة من أجل التغيير عن طريق المعايشة في المدارس"، وتشمل رحلتها في التدريس جميع المراحل الدراسية، ابتداءً بالروضة، وانتهاء بالمرحلة الجامعية، بالتعاون مع إحدى الجامعات، وقد اختارتها وزارة التعليم للابتعاث الخارجي إلى أميركا، وقد سبق لها حضور المؤتمرات الدولية والمنتديات المتخصصة في استراتيجية التعليم.