، عندما تتحدث الأرقام.. هل كان موسم حج 1440 الأنجح على الإطلاق؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - تضافر جهود يقف خلفها الملك وولي العهد

نجاح كبير حققته المملكة في إدارة موسم حج 1440هـ، فتضافرت جهود رجال وسيدات وأبناء وبنات المملكة، ومن خلفهم قائد البلاد الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- يقفان على راحة الحجيج، ويهتمان بأدق التفاصيل؛ ليخرج الموسم في أبهى صورة، وليبرز السؤال.. هل كان ذلك الموسم هو الأنجح على الإطلاق؟

وللإجابة عن هذا السؤال، فلندع الأرقام تتحدث، وتخبرنا كيف نجحت السعودية في تقديم صورة مشرقة لها كدولة، وتيسير أداء الفريضة على ملايين المسلمين الذين وصل عددهم بحسب الإحصائيات الرسمية إلى نحو 2.5 مليون حاج قدموا من مختلف البلاد ليلبوا دعوة ربهم، طامعين في عفوه ورحمته.

أرقام مذهلة

تشير الأرقام المبهرة إلى أن عدد القوى العاملة التي عملت على راحة الحجاج في المشاعر المقدسة من مختلف الجهات بلغ أكثر من 350 ألفاً، بالإضافة إلى 35 ألف متطوع ومتطوعة، نذروا جهودهم وأوقاتهم من أحل إنجاح الحج، وخروج بلادهم بصورة مشرفة، وجاء من بين القوى العاملة 120 ألف رجل أمن، و200 ألف من مختلف القطاعات، و30 ألف ممارس صحي.

وأظهرت الأرقام كذلك أنه وزعت أكثر من 26 مليون وجبة خلال حج هذا العام، من خلال الجهات الخيرية، وتحت إشراف لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة.

كما تم نقل 2,489,406 حجاج من عرفات إلى مزدلفة، منهم 360 ألف حاج عبر قطار المشاعر و100 ألف استخدموا طرق المشاة، أما البقية فقد تم نقلهم عبر 20 ألف حافلة.

فيما لفتت هيئة تطوير مكة إلى أن حجاج بيت الله الحرام استفادوا من دورات المياه الموزعة في المشاعر المقدسة البالغ عددها 484 مجمعًا، تحوي أكثر من 30 ألف دورة مياه، أشرف على تشغيلها 35 فرقة صيانة على مدار الساعة، وأكثر من 500 مشرف و1200 عامل نظافة.

وقام مشروع معالجة مخلفات الذبح النوعي، الذي تسع خزاناته لأكثر من 10 آلاف طن، بمعالجة 120 طنًّا يوميًّا من مخلفات الذبح، وتحويلها إلى سماد عضوي. ويهدف هذا المشروع إلى حماية البيئة من الروائح غير المناسبة المنبعثة من مخلفات الذبح.

وأسهم مشروع سقيا الحجاج في توفير 12 ألف مشرب ماء في كامل مشعر منى، و678 برادة في مشعرَي عرفات ومزدلفة، زُودت بمياه مبردة، تغذَّى من محطات تبريد خاصة، صُنفت بمقاييس عالية. وقد تمت الاستفادة من المشاريع التي نفذتها الهيئة بالمشاعر المقدسة قبل موسم حج هذا العام، ويبلغ عددها ستة مشاريع، جاءت بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة، والجهات ذات العلاقة.

عمليات جراحية وخدمات علاجية

وعلى الصعيد الصحي، فقد نجحت "الصحة" ممثلة في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، في إجراء 42 عملية قلب مفتوح، و745 عملية قسطرة قلبية للحجاج خلال موسم حج هذا العام، ضمن جهود الوزارة وخدماتها الوقائية والإسعافية والصحية لحجاج بيت الله الحرام في كل المدن الطبية والمستشفيات في مناطق الحج.

كما تم تقديم الخدمة العلاجية لأكثر من نصف مليون حاج وتحجيج 400 حاج من المنومين بواسطة القافلة الصحية الطبية، وقد عملت خلال موسم الحج نحو 173 مستشفى ومركزاً صحياً وعيادة متنقلة، وبلغت طاقتها السريرية 5000 سرير.

وهنأت منظمة الصحة العالمية، المملكة ووزارة الصحة على استضافتها الناجحة لموسم الحج هذا العام، دون الإبلاغ عن حدث واحد من أحداث الصحة العامة أو تفشي الأمراض في صفوف الحجيج، وشددت منظمة الصحة العالمية، على أن السلطات السعودية قد استعدت خير استعداد للوقاية من المخاطر المرتبطة بالتجمعات البشرية الحاشدة والاستجابة لها مثل أمراض الحرارة والتسمم الغذائي. وكان لمستوى التأهب الرفيع الفضل في خفض عدد الحالات إلى أقل معدلاته، فلم تُسجل قضايا صحية جوهرية في صفوف الحجاج هذا الموسم.

فيما أعلنت وزارة النقل عن عبور 2.8 مليون مركبة مداخل المشاعر المقدسة، منهم أكثر من مليون مركبة عبروا مداخل مكة المكرمة، فضلاً عن عبور نحو 1.6 مليون مركبة مدخل طريق جدة، وحوالي 262 ألف مركبة مدخل طريق المدينة المنورة.

مليون شريحة مجانية واستخدام قياسي للاتصالات

وفي بادرة طيبة لاقت الاستحسان، جرى توزيع مليون شريحة اتصال وإنترنت مجانية على حجاج بيت الله بالتعاون بين مطار الملك عبدالعزيز ولجنة السقاية والرفادة بإمارة مكة، ولقيت هذه المبادرة الثناء والتقدير من نشطاء مواقع التواصل، الذين أكدوا أنها تأتي في سياق الخدمات الكبيرة التي تبذلها السعودية من أجل راحة الحجيج وذويهم.

وفي تقريره، سلّط الاتحاد الدولي للاتصالات "ITU" الضوء على الأرقام القياسية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات التي تحققت في حج هذا العام، مشيداً بالبنية التحتية المميزة في المملكة، التي خدمت نحو 2.5 مليون، في نطاق جغرافي وظرفي محدد.

وأشار إلى الاستهلاك القياسي للبيانات والاتصالات الذي شهده موسم حج هذا العام، بعد أن بلغ أكثر من 32.5 ألف تيرابايت من البيانات من قبل الحجاج، أي ما يعادل مشاهدة أكثر من 13.3 مليون ساعة من الفيديو عالي الدقة 1080 بكسل، بزيادة قدرها 26 % عن العام الماضي، وبلغ متوسط سرعة التنزيل 44.83 ميجابايت في الثانية، بزيادة قدرها 69 % عن العام الماضي.

وخلال فترة موسم حج هذا العام كان الاستهلاك الفردي اليومي للبيانات يصل إلى 352.5 ميجابايت، وهو ما يتجاوز المتوسط العالمي لاستهلاك البيانات الفردية اليومية بنسبة 95 %، كما تمّ إجراء أكثر من 309 ملايين مكالمة، محلية ودولية، من قِبل الحجاج بنسبة نجاح بلغت 99%.