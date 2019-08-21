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وسط أنباء عن عودته للسعودية.. "ليوناردو" و"الوحدة" ينفصلان

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة نادي الوحدة الإماراتي، فسخ عقد اللاعب البرازيلي "ليوناردو" بالتراضي.

وقال النادي: "توصلت شركة نادي الوحدة لكرة القدم إلى اتفاق "مساء اليوم" مع اللاعب ليوناردو دي سوزا؛ يقضي بموجبه بفسخ عقد اللاعب بالتراضي بمقابل مادي للنادي، وبهذا ينتهي ارتباط اللاعب بالنادي".

يذكر أن اللاعب يملك عدة عروض من أندية المملكة.

21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440 06:17 PM

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وسط أنباء عن عودته للسعودية.. "ليوناردو" و"الوحدة" ينفصلان
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أعلنت إدارة نادي الوحدة الإماراتي، فسخ عقد اللاعب البرازيلي "ليوناردو" بالتراضي.

وقال النادي: "توصلت شركة نادي الوحدة لكرة القدم إلى اتفاق "مساء اليوم" مع اللاعب ليوناردو دي سوزا؛ يقضي بموجبه بفسخ عقد اللاعب بالتراضي بمقابل مادي للنادي، وبهذا ينتهي ارتباط اللاعب بالنادي".

يذكر أن اللاعب يملك عدة عروض من أندية المملكة.

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المصدر : الخليج 365

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