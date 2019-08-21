- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة نادي الوحدة الإماراتي، فسخ عقد اللاعب البرازيلي "ليوناردو" بالتراضي.
وقال النادي: "توصلت شركة نادي الوحدة لكرة القدم إلى اتفاق "مساء اليوم" مع اللاعب ليوناردو دي سوزا؛ يقضي بموجبه بفسخ عقد اللاعب بالتراضي بمقابل مادي للنادي، وبهذا ينتهي ارتباط اللاعب بالنادي".
يذكر أن اللاعب يملك عدة عروض من أندية المملكة.
21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440 06:17 PM
أعلنت إدارة نادي الوحدة الإماراتي، فسخ عقد اللاعب البرازيلي "ليوناردو" بالتراضي.
وقال النادي: "توصلت شركة نادي الوحدة لكرة القدم إلى اتفاق "مساء اليوم" مع اللاعب ليوناردو دي سوزا؛ يقضي بموجبه بفسخ عقد اللاعب بالتراضي بمقابل مادي للنادي، وبهذا ينتهي ارتباط اللاعب بالنادي".
يذكر أن اللاعب يملك عدة عروض من أندية المملكة.
، وسط أنباء عن عودته للسعودية.. "ليوناردو" و"الوحدة" ينفصلان ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر وسط أنباء عن عودته للسعودية.. "ليوناردو" و"الوحدة" ينفصلان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.