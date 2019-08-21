الجوازات السعودية | تفويض استلام القادمات للعمل في السعودية منصة “أبشر” والخطوات اللازمة...

تتيح منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية والتي أطلقتها الإدارة العامة للجوازات السعودية بالتعاون مع وزارة الداخلية تفويض استلام القادمات للعمل إلكترونيا؛ حيث يمكن للشخص أن يقوم بتفويض شخص آخر غيره لاستلام مكفولته القدوة للعمل من المطار وهذا الخدمة تكون في مطارات معتمدة وعددها أربعة مطارات وهي مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة وأيضا مطار الملك فهد بالمنطقة الشرقية ومطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، من خلال ما يلي نتابع معكم ونستعرض الخطوات اللازمة بتفويض شخص آخر لاستقبال القادمات للعمل إلكترونياً عبر منصة “أبشر”.

خطوات تفويض استلام القادمات للعمل

يتم تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية بإسم المستخدم أو رقم الهوية والرقم السري الخاص به، ويمكن إنشاء حساب جديد عن طريق ملء البيانات اللازمة في الخطوات الموضحة.

اختر قائمة الخدمات الإلكترونية ثم اضغط أيقونة الجوازات.

اضغط على أيقونة الاستعلام عن تفاوض استلام القادمات للعمل.

بعدها ستنتقل لصفحة أخرى اضغط فيها على إصدار تفويض عام لاستقبال جميع القادمات.

عليك ان تقوم بملء الاستمارات الموضحة، ويتم تسجيل بها اسم الكفيل للقادمات للعمل، وتسجيل اسم الشخص المفوض آلية باستلام القادمات للعمل وأرقام الهوية الخاصة بهم وأسماء القادمات للعمل، ثم يتم النقر على أيقونة تأكيد.

وبذلك تكون انتهيت من تفويض شخص أخر غير المقبل لاستقبال القادمات للعمل الكترونيا وينتقل هذا الطلب إلكترونيا الي المطارات المعتمدة لخدمة التفويض.

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