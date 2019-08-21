“تفاصيل” تمديد تأشيرة الزيارة الاستثنائية لليمنيين لمدة 6 أشهر عبر منصة أبشر الجوازات

منصة أبشر تقدم للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية العديد من خدمات أبشر الإلكترونية، كما أن “أبشر” نظام أطلقته الإدارة العامة للجوازات بالتعاون مع وزارة الداخلية وكامل هيئات القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية، ويتيح أبشر تمديد تأشيرة الزيارة الاستثنائية لليمنيين إلكترونيا وذلك لمدة ٦ أشهر على أقصى مدة، نتابع فيما يلي معكم للتعرف على المزيد من التفاصيل حول كيفية تمديد الزيارة الاستثنائية لليمنيين ودفع الرسوم المقررة.

كيفية تمديد تأشيرة الزيارة الاستثنائية لليمنيين

يتم تمديد تأشيرة الزيارة الاستثنائية لليمنيين بصورة آلية بعد سداد الرسوم المقررة وقيمتها ١٠٠ ريال سعودي ويسمي رسم تمديد ” هوية الزائر ” ويتم دفع الرسوم عبر القنوات البنكية لنظام سداد المدفوعات الحكومية، حتى لا ينطبق عليهم غرامة التأخير عن دفع رسوم تمديد تأشيرة الزيارة الاستثنائية ويتم ذلك الكترونيا عبر الخطوات التالية: