“تفاصيل” تمديد تأشيرة الزيارة الاستثنائية لليمنيين لمدة 6 أشهر عبر منصة أبشر الجوازات

منصة أبشر تقدم للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية العديد من خدمات أبشر الإلكترونية، كما أن “أبشر” نظام أطلقته الإدارة العامة للجوازات بالتعاون مع وزارة الداخلية وكامل هيئات القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية، ويتيح أبشر تمديد تأشيرة الزيارة الاستثنائية لليمنيين إلكترونيا وذلك لمدة ٦ أشهر على أقصى مدة، نتابع فيما يلي معكم للتعرف على المزيد من التفاصيل حول كيفية تمديد الزيارة الاستثنائية لليمنيين ودفع الرسوم المقررة.
كيفية تمديد تأشيرة الزيارة الاستثنائية لليمنيين
يتم تمديد تأشيرة الزيارة الاستثنائية لليمنيين بصورة آلية بعد سداد الرسوم المقررة وقيمتها ١٠٠ ريال سعودي ويسمي رسم تمديد ” هوية الزائر ” ويتم دفع الرسوم عبر القنوات البنكية لنظام سداد المدفوعات الحكومية، حتى لا ينطبق عليهم غرامة التأخير عن دفع رسوم تمديد تأشيرة الزيارة الاستثنائية ويتم ذلك الكترونيا عبر الخطوات التالية:
- قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية بإسم المستخدم أو رقم الهوية والرقم السري الخاص بك وإن لم يكن لديك حساب قم باتباع الخطوات الموضحة لإجراء حساب جديد، وهذا عن طريق ملء استمارة البيانات في الصفحة بالشكل الصحيح.
- اضغط على أيقونة خدمات إلكترونية، ثم اختيار أيقونة توصيل الوثائق ثم هوية الزائر، وبعدها يتم إستقبال رسالة المستضيف علي هاتفه الشخصي لطلب تسديد الرسوم.
- بعد سداد الرسوم يتم طباعة هوية الزائر وتسليمها للمستضيف عبر البريد السعودي خدمة واصل.
- علي المستضيف ان يسجل عنوانه في خدمة البريد الوطني واصل وبعدها يتم استكمال الإجراءات.
- من تأخر عن تمديد هويته عليه ان يدخل علي الخدمات الإلكترونية أبشر ويطلب تمديد هوية الزائر ويدفع الرسوم والغرامات المقررة عليه.
- يقوم للمستضيف ان يشترك في الخدمات الإلكترونية أبشر، وأن يشترك في خدمة واصل أفراد عن طريق البريد السعودي.